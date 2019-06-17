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Espreso.tvОбществоВ Чехии мужчина выиграл в лотерею $62,2 млн и получит всю сумму без уплаты налогов

В Чехии мужчина выиграл в лотерею $62,2 млн и получит всю сумму без уплаты налогов

У победителя европейской лотереи Eurojackpot есть целый год, чтобы заявить о себе и получить деньги

Об этом сообщает Vinegret.cz.

Счастливчик, который пока еще остается неизвестным, сорвал джекпот европейской лотереи Eurojackpot.

"Сумма выигрыша составляет 1 млрд. 411860,5 млн крон (около 55 млн евро, или $62,2 млн). Об этом сообщила компания Sazka, которая проводила розыгрыш.

Теперь у победителя лотереи есть целый год, чтобы заявить о себе и получить деньги. Причем ему выплатят всю сумму. В Чехии выигрыши в азартные игры налогом не облагаются, хотя власть планирует это изменить.

Это второй по величине в истории Чехии лотерейный выигрыш. В 2015 году житель города Пардубице выиграл 2,466 млрд крон. Успех ему принесла тоже лотерея Eurojackpot.

По действующему тогда закону, победитель должен был объявиться в течение 35 дней с момента объявления результатов. Он вышел на связь с организаторами только через 26 дней. Свою неторопливость счастливчик объяснил желанием охладить интерес со стороны СМИ, чтобы они не нарушили его анонимность.

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