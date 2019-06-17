Украина получит от США гуманитарную помощь для военных и детей

17 июня, 2019, 10:44

В Украину из США направлен груз медицинской гуманитарной помощи для военных и детских больниц

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Груз гуманитарной помощи - результат работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и Посольства Украины в США.

Из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправлено два 40-кафутовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

"Все медицинское оборудование будет направлено в 4 медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинского клинического центра профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украины (г. Ирпень), Детской клинической больницы Охматдет (г. Львов), Детской больницы города Житомира и Житомирского реабилитационного центра братьев Кузьминых", - отмечается в сообщении.

Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, предусмотрено в совместном Меморандуме посольства проекта Support Hospitals in Ukraine.