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Espreso.tvОбществоУкраина получит от США гуманитарную помощь для военных и детей

Украина получит от США гуманитарную помощь для военных и детей

В Украину из США направлен груз медицинской гуманитарной помощи для военных и детских больниц

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Груз гуманитарной помощи - результат работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и Посольства Украины в США.

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Из города Денвер, штат Колорадо, в Украину отправлено два 40-кафутовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

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"Все медицинское оборудование будет направлено в 4 медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинского клинического центра профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украины (г. Ирпень), Детской клинической больницы Охматдет (г. Львов), Детской больницы города Житомира и Житомирского реабилитационного центра братьев Кузьминых", - отмечается в сообщении.

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Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, предусмотрено в совместном Меморандуме посольства проекта Support Hospitals in Ukraine.

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