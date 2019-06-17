Трамповы высоты: Израиль создаст новый город и назовет его в честь президента США
Об этом сообщает The Washington Post.
Новый населенный пункт появится на оккупированных Израилем Голанских высотах, которые Трамп признал частью Израиля в марте этого года.
Комментируя событие, Нетаньяху отметил, что это "исторический день".
"Мы собираемся сделать две вещи: создать новую общину на Голанских высотах, что не делалось много лет. Это акт сионизма, и он имеет первостепенное значение", - отметил премьер-министр.
Вторая важная вещь, по словам Нетаньяху, это "почтение нашего друга, очень большого друга государства Израиль - президента Дональда Трампа, который недавно признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами".
Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и английском языке.
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