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Espreso.tvМирТрамповы высоты: Израиль создаст новый город и назовет его в честь президента США

Трамповы высоты: Израиль создаст новый город и назовет его в честь президента США

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху открыл стелу, установленную на месте, где появится новый город - Trump Heights

Об этом сообщает The Washington Post.

Новый населенный пункт появится на оккупированных Израилем Голанских высотах, которые Трамп признал частью Израиля в марте этого года.

Комментируя событие, Нетаньяху отметил, что это "исторический день".

"Мы собираемся сделать две вещи: создать новую общину на Голанских высотах, что не делалось много лет. Это акт сионизма, и он имеет первостепенное значение", - отметил премьер-министр.

Вторая важная вещь, по словам Нетаньяху, это "почтение нашего друга, очень большого друга государства Израиль - президента Дональда Трампа, который недавно признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и английском языке.

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