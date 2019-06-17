Тереза Мэй может встретиться с Путиным на саммите G20, чтобы начать "оттепель", - The Times

17 июня, 2019, 12:11

По мнению британских СМИ, премьер-министр Великобритании рассматривает вероятность личной встречи с президентом России во время саммита G20, чтобы начать налаживание отношений между странами

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Times.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии, чтобы сделать шаг к "оттепели" в отношениях двух стран до прихода к власти в Великобритании нового премьера.

Отмечается, что встреча с Путиным будет иметь место только в случае, если у нее будет такая цель.

Последняя встреча Путина и Мэй состоялась на саммите G20 в Аргентине в ноябре 2018 года, когда президент России подошел к премьеру Великобритании неофициально.

Отношения Великобритании и России резко ухудшились после отравления полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 нервно-паралитическим агентом "Новичок".

В попытке убийства Скрипаля Мэй обвинила Россию, которая отрицает любую причастность к данному инциденту.

В этом конфликте cоюзники Британии в Европе и США стали на сторону Мэй, после чего начались санкции и самая масштабная со времен холодной войны высылка российских дипломатов, на что Россия также ответила высылкой западных дипломатов.