Тереза Мэй может встретиться с Путиным на саммите G20, чтобы начать "оттепель", - The Times
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Times.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии, чтобы сделать шаг к "оттепели" в отношениях двух стран до прихода к власти в Великобритании нового премьера.
Отмечается, что встреча с Путиным будет иметь место только в случае, если у нее будет такая цель.
Последняя встреча Путина и Мэй состоялась на саммите G20 в Аргентине в ноябре 2018 года, когда президент России подошел к премьеру Великобритании неофициально.
Отношения Великобритании и России резко ухудшились после отравления полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 нервно-паралитическим агентом "Новичок".
В попытке убийства Скрипаля Мэй обвинила Россию, которая отрицает любую причастность к данному инциденту.
В этом конфликте cоюзники Британии в Европе и США стали на сторону Мэй, после чего начались санкции и самая масштабная со времен холодной войны высылка российских дипломатов, на что Россия также ответила высылкой западных дипломатов.
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