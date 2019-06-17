Синоптики пообещали на вторник дожди с грозами и жару

17 июня, 2019, 21:46

18 июня большинство регионов страны накроют дожди с грозами

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Дожди с грозами накроют всю Западную Украину, а циклон также охватит Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Полтавскую область.

Дожди будут идти в течение всего дня и ночи. Во всех регионах на западе высокая вероятность выпадения сильных ливней, града, грозы и шквалы.

Уровень тепла в регионах, где ожидаются осадки, останется на том же уровне.

На западе столбики термометров покажут +25 ... + 29.

В Киеве температура ожидается +28 ... + 30 градусов. На Востоке и Юге Украины термометры покажут +27 ... + 32 градуса.