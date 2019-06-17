Синоптики пообещали на вторник дожди с грозами и жару
17 июня, 2019, 21:46
18 июня большинство регионов страны накроют дожди с грозами
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Дожди с грозами накроют всю Западную Украину, а циклон также охватит Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Полтавскую область.
Дожди будут идти в течение всего дня и ночи. Во всех регионах на западе высокая вероятность выпадения сильных ливней, града, грозы и шквалы.
Уровень тепла в регионах, где ожидаются осадки, останется на том же уровне.
На западе столбики термометров покажут +25 ... + 29.
В Киеве температура ожидается +28 ... + 30 градусов. На Востоке и Юге Украины термометры покажут +27 ... + 32 градуса.
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