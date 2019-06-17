Связан цепью с шестью замками: в Индии бесследно исчез фокусник, который пытался повторить трюк Гудини
17 июня, 2019, 17:51
Индийский фокусник, который пытался воссоздать знаменитый трюк Гарри Гудини, прыгнув в кандалах в реку, скорее всего погиб
Об этом сообщает ВВС .
Отмечается, что фокусник Шаншал Лахири должен был освободиться из цепей и доплыть до берега, но так и не появился над водами реки Хугли в штате Западная Бенгалия.
Перед фокусом мужчину связали цепью с шестью замками. Часть зрителей сидела в нескольких лодках, остальные - на берегу или мосту.
Полиция и группа дайверов обыскали реку и прилегающие районы, однако, по состоянию на вечер воскресенья не смогли найти фокусника.
Один из правоохранителей рассказал, что Лахири не могут объявить мертвым, пока не найдут его тело.
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