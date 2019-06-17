Связан цепью с шестью замками: в Индии бесследно исчез фокусник, который пытался повторить трюк Гудини

17 июня, 2019, 17:51

Индийский фокусник, который пытался воссоздать знаменитый трюк Гарри Гудини, прыгнув в кандалах в реку, скорее всего погиб

Об этом сообщает ВВС .

Отмечается, что фокусник Шаншал Лахири должен был освободиться из цепей и доплыть до берега, но так и не появился над водами реки Хугли в штате Западная Бенгалия.

Перед фокусом мужчину связали цепью с шестью замками. Часть зрителей сидела в нескольких лодках, остальные - на берегу или мосту.

Полиция и группа дайверов обыскали реку и прилегающие районы, однако, по состоянию на вечер воскресенья не смогли найти фокусника.

Один из правоохранителей рассказал, что Лахири не могут объявить мертвым, пока не найдут его тело.