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Espreso.tvОбществоСвязан цепью с шестью замками: в Индии бесследно исчез фокусник, который пытался повторить трюк Гудини

Связан цепью с шестью замками: в Индии бесследно исчез фокусник, который пытался повторить трюк Гудини

Индийский фокусник, который пытался воссоздать знаменитый трюк Гарри Гудини, прыгнув в кандалах в реку, скорее всего погиб

Об этом сообщает ВВС .

Отмечается, что фокусник Шаншал Лахири должен был освободиться из цепей и доплыть до берега, но так и не появился над водами реки Хугли в штате Западная Бенгалия.

Перед фокусом мужчину связали цепью с шестью замками. Часть зрителей сидела в нескольких лодках, остальные - на берегу или мосту.

Полиция и группа дайверов обыскали реку и прилегающие районы, однако, по состоянию на вечер воскресенья не смогли найти фокусника.

Один из правоохранителей рассказал, что Лахири не могут объявить мертвым, пока не найдут его тело.

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