Стоимость Bitcoin достигла 13-месячного максимума
17 июня, 2019, 15:26
Цена биткойнов (BTC) достигла 13-месячного максимума: более $ 9300
Об этом сообщает портал Coin Desk .
"Цена биткойнов (BTC) достигла 13-месячного максимума выше $ 9300 в воскресенье, 16 июня", - говорится в сообщении.
Ведущая криптовалюта по рыночной капитализации выросла до $ 9381 в 5:55 - самая высокая цена с 10 мая 2018 года, в соответствии с индексом цен биткойнов.
Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем криптовалюта выросла на 8%.
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