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Espreso.tvОбществоСтоимость Bitcoin достигла 13-месячного максимума

Стоимость Bitcoin достигла 13-месячного максимума

Цена биткойнов (BTC) достигла 13-месячного максимума: более $ 9300

Об этом сообщает портал Coin Desk .

"Цена биткойнов (BTC) достигла 13-месячного максимума выше $ 9300 в воскресенье, 16 июня", - говорится в сообщении.

Ведущая криптовалюта по рыночной капитализации выросла до $ 9381 в 5:55 - самая высокая цена с 10 мая 2018 года, в соответствии с индексом цен биткойнов.

Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем криптовалюта выросла на 8%.

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