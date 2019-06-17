РФ игнорирует решения ЕСПЧ и отказывается госпитализировать тяжелобольного политзаключенного Бекирова, - адвокат

17 июня, 2019, 18:08

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в Симферопольском СИЗО

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладин, передает Радио Свобода .

"Следователь объяснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ - это не решение, а письмо и он должным образом не заверена, а через официальные каналы никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он, по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого является заключение врачей о том, что Бекиров может находиться в СИЗО ", - рассказал адвокат.

По словам Ладина, он предполагал подобное развитие ситуации, в связи с чем направил ряд заявлений в официальные органы России.

Напомним, 11 июня ЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить Бекирова в больницу.