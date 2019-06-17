"Прокуратура" Алушты прекратила преследование активистки Алиевой за репост в Facebook несуществующей цитаты

17 июня, 2019, 21:01

Прокуратура Алушты прекратила преследование крымскотатарской активисты Гульсум Алиевой

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook .

"Прокуратура Алушты прекратила преследование Гульсум Алиевой по ст 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, - ред.) за перепост несуществующей цитаты философа Ивана Ильина в Facebook", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Гульсум - дочь фигуранта ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева.

В июле 2018 российские силовики проводили обыск в доме Муслима Алиева. После этого его дочери Гульсум предъявили обвинение по ст. 282 (разжигание межнациональной розни) УК РФ в связи с публикациями на странице ОО "Крымская солидарность".