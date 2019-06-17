"Опоблоковец" Новинский и глава УПЦ (МП) Онуфрий встретились с главой РПЦ Кириллом

17 июня, 2019, 11:21

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий посетили Россию, чтобы встретиться с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Новинский, передает "Радио Свобода".

В посте, который он впоследствии удалил, отмечалось: "Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре [монастырь РПЦ в городе Сергиев-Посад Московской области России - ред.]. День святой Троицы".

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла. Прибытие Онуфрия патриарх Кирилл назвал "особой радостью".

На съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".

15 декабря 2018 в соборе Святой Софии в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания с УПЦ КП.

6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

В РПЦ считают, что подписание томоса для украинской автокефалии "окончательно оторвало" Вселенского патриарха Варфоломея от мирового православия. При этом, по старинным канонам мирового православия, именно Вселенский патриарх имеет право предоставлять автокефалию вновь поместным православным церквам.