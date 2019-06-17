Политтехнологи научились незаметно работать с избирателями. Без изменения их убеждений, - нейропсихолог Богдан Ткач

17 июня, 2019, 15:35

Вместо лозунгов и пропаганды специалисты в области политических PR-технологий перешли к современному нейромаркетингу. Его приемы впервые были использованы во время президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах, а этой весной они появились в Украине

Об этом рассказал нейропсихолог, доктор психологических наук, автор книги "Нейропсихология девиантного поведения" Богдан Ткач в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"У нас в Украине были использованы современные нейротехнологии, позволяющие не допускать, а точно знать, как люди реагируют на те или иные аудио-визуальные раздражители. И это позволяло некоторым делать избирательную кампанию просто блестяще выигрышной, - отметил ученый. - Можно делать так, что мы корректируем поведение человека без изменения его убеждений. То есть у человека есть убеждение, что ему нравится одно, но сердцем он начинает подсознательно поддерживать совсем другое".

По его словам, основы политического нейромаркетинга впервые были применены благодаря исследованиям фирмы Спенсера Харроу, проведенным за три с половиной года до последних выборов главы США. Нанятые Харроу специалисты внимательно изучали "как мозг реагирует на раздражители" и фиксировали "настоящие реакции", что потом позволило безошибочно действовать на выборах.

Проект назывался "Искра мозговых волн" (Spark brainwave).

"На 2016 год эта компания накопила невероятную базу данных и использовала их во время выборов", - отметил Ткач.

Сейчас же, добавил он, "эти технологии вошли в Украину и сейчас используются".