Перед заседанием трехсторонней контактной группы "власть" ОРДЛО запустила волну фейков

17 июня, 2019, 09:26

Накануне очередного заседания трехсторонней контактной группы, запланированного на 19 июня в Минске, российская оккупационная администрация ОРДЛО развернула информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближения этой важной даты, развернула информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил.

Так, российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют "фейковые" новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов.

"Считаем необходимым подчеркнуть, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных Минскими соглашениями. В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК", - сообщили в штабе ООС.

Кроме того, враг осуществлял циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей.

"Учитывая то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям ", - говорится в сообщении.