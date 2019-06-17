На саммите G20 договорились, как сократить пластиковые отходы в мировом океане

17 июня, 2019, 10:06

Страны "большой двадцатки" согласовали правила для всех по борьбе с пластиковым загрязнением

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане достигнуто на встрече G20 в Японии. В договоре сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением, заявил министр охраны окружающей среды Японии Йосиаки Харада после окончания двухдневной встречи, в которой участвовали его коллеги из стран "большой двадцатки".

В соглашении прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшения научных методов анализа и наблюдения.

В то же время некоторые формулировки соглашения остаются весьма расплывчатыми, а ее выполнение будет осуществляться на добровольной основе.

Ежегодно планируется выпускать отчет о том, как продвигается работа по борьбе с пластиковыми отходами.

Японское отделение Greenpeace отмечает, что соглашение, достигнутое на саммите G20, - лишь первый шаг к решению проблемы, и недостаточно рассчитывать только на добровольные действия. Необходимо принять обязательные для всех правила по борьбе с пластиковыми отходами с четко прописанными целями и планом действий.

Ежегодно мировой океан принимает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Наибольшую опасность представляет микропластик - частицы размером менее пяти миллиметров, проникающих в организмы морских обитателей и птиц. Они могут попадать и в человеческую пищу.