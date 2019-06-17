Международный Форум Via Carpatia завершился грандиозным концертом классической музыки под открытым небом
17 июня, 2019, 09:00
На фестивальной сцене среди гор прозвучали премьеры: симфоническая сюита «Святая коляда» в исполнении академического оркестра «INSO-Львов» композитора Ивана Небесного и Концерт - премьера симфонической сюиты «Бог предвечный» в исполнении академического оркестра «INSO-Львов», композитора Мирослава Скорика
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Новую симфоническую программу написали именно для Форума Via Carpatia.
Фото Соломии Ганущин
Также прозвучали "Гуцульский триптих" с кинофильма "Тени забытых предков" и "Карпатская рапсодия".
Второй международный Форум Центральной и Восточной Европы Via Carpatia состоялся в Верховине на Прикарпатье с 14 по 16 июня.
Инициатор форума - председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
Фото: Николай Княжицкий
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