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Espreso.tvОбществоМеждународный Форум Via Carpatia завершился грандиозным концертом классической музыки под открытым небом

Международный Форум Via Carpatia завершился грандиозным концертом классической музыки под открытым небом


фото: Соломія Ганущин
На фестивальной сцене среди гор прозвучали премьеры: симфоническая сюита «Святая коляда» в исполнении академического оркестра «INSO-Львов» композитора Ивана Небесного и Концерт - премьера симфонической сюиты «Бог предвечный» в исполнении академического оркестра «INSO-Львов», композитора Мирослава Скорика

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Новую симфоническую программу написали именно для Форума Via Carpatia.

Фото Соломии Ганущин

Также прозвучали "Гуцульский триптих" с кинофильма "Тени забытых предков" и "Карпатская рапсодия".

Второй международный Форум Центральной и Восточной Европы Via Carpatia состоялся в Верховине на Прикарпатье с 14 по 16 июня.

Инициатор форума - председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Фото: Николай Княжицкий

 

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