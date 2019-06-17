Лоукостер Ryanair начал летать из Харькова в Краков

17 июня, 2019, 19:28

Ирландский лоукостер Ryanair в понедельник, 17 июня, совершил свой первый полет по направлению Харьков-Краков

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Пришло время Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что цены на билет стартуют от 12 евро.

Министр сообщил, что 19 июня будеть ждать лоукост Ryanair в Одессе.