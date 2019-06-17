Количество ядерного оружия уменьшилось, но его постоянно модернизируют, - исследование

17 июня, 2019, 08:52

Более 90% всего ядерного оружия находится в России и США, обе страны реализуют программы по усовершенствованию боеголовок

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира ( SIPRI) .

В начале текущего года количество ядерных боеголовок в мире сократилось до 13 865 единиц по сравнению с 14 465, насчитанных по состоянию на начало 2018-го.

Впрочем, по данным исследователей, несмотря на сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы.

Как отметил бывший заместитель генсека ООН и председатель правления института Ян Элиассон, на Россию и США в совокупности приходится более 90% всего ядерного оружия.

Обе страны реализуют дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем их доставки. В SIPRI напомнили, что договор между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНО-2) закончится в 2021 году, если стороны не согласятся продлить его.

"Перспективы продолжения согласованного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - заявил директор программы SIPRI по ядерному разоружению Шеннон Кайл.

По состоянию на начало 2018 года в мире всего существуют девять ядерных стран: Россия, США, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция. Все они обладают 13865 единицами ядерного оружия, тогда как на начало прошлого года эта цифра составляла 14 465 единиц, отмечается в докладе.

Вместе с тем, 2 тыс. из них находятся в состоянии боеготовности, а 3750 развернуты в оперативных частях. Как указывает SIPRI, ядерные арсеналы других стран значительно меньше, чем в России и США, однако все они или уже разрабатывают и размещают новые системы, или объявили о намерении сделать это.