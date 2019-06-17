//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХомчак назвал "безразличное отношение начальников" проблемой ВСУ

Хомчак назвал "безразличное отношение начальников" проблемой ВСУ

С ВСУ идут из-за проблем взаимоотношений в воинских коллективах

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает издание "Донбас.Реалии"

"Я так понимаю, что от добра не идут, значит, (в ВСУ, - ред.) Есть проблема. Проблема, которую я вижу, - это проблема взаимоотношений в воинских коллективах. Вчера мы собирали заместителей командиров по морально-психологического обеспечения .. . Тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки. Когда у солдата есть проблема или видит проблему или нарушения, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то ... Я так понимаю, что в коллективе при этом - нездоровые отношения ", - ска зав он.

Хомчак подчеркнул, что эту проблему необходимо устранить.

"Речь идет о безразличном отношении начальников к своим подчиненным", - добавил он.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июня, 2019 понедельник

больше новостей

17 июня, 2019 понедельник

16 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать