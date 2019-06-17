Хомчак назвал "безразличное отношение начальников" проблемой ВСУ
Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает издание "Донбас.Реалии"
"Я так понимаю, что от добра не идут, значит, (в ВСУ, - ред.) Есть проблема. Проблема, которую я вижу, - это проблема взаимоотношений в воинских коллективах. Вчера мы собирали заместителей командиров по морально-психологического обеспечения .. . Тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки. Когда у солдата есть проблема или видит проблему или нарушения, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то ... Я так понимаю, что в коллективе при этом - нездоровые отношения ", - ска зав он.
Хомчак подчеркнул, что эту проблему необходимо устранить.
"Речь идет о безразличном отношении начальников к своим подчиненным", - добавил он.
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