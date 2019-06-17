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Espreso.tvОбществоГройсман пожаловался на враждебную систему, которая тормозила его работу в предыдущие годы

Гройсман пожаловался на враждебную систему, которая тормозила его работу в предыдущие годы

Премьер-министр отметил, что многое ему не удалось сделать, ведь вся система вокруг него была абсолютно враждебной, а изменить ее он не имел рычагов

Об этом Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам главы правительства, в предыдущей системе у него "не было никаких рычагов" и его "разговоры заканчивались просто нечем".

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

"Кое-что мне удалось сделать, но многое не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебная - СБУ, прокуратура, таможенники ... Мне трудно было пробиться. А кого поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов ", - отметил Гройсман.

Он добавил, что надеется, что с приходом нового президента будет "вычищена вся система".

"Сегодня я надеюсь на то, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, которые будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал премьер.

Как отметил глава правительства, у предыдущего президента такой воли не было и разговоры заканчивались просто нечем. "Сейчас я шанс", - подытожил премьер.

Он также заявил, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое - до $ 300.

"План на ближайшие два года, и я знаю, как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $ 300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю, как нужно сделать дальше", - заявил Гройсман.

Таких результатов, по его словам, удастся достичь не за счет "печатных станков", а "за счет детенизации и инвестиций".

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