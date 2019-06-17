Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон
Об этом сообщает сайт президента.
Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартию, что определяет задачи и инициативы, которыми курирует первая леди.
Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, которыми она занимается. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками.
Отмечается, что первая леди Франции занимается коммуникацией с гражданским обществом в сфере образования, в частности инклюзивного, здравоохранения, защиты прав людей с особыми потребностями, культуры и культурного наследия, охраны детства, борьбы со школьным буллинг, гендерного равенства, прав женщин, защиты окружающей среды.
Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине и пригласила первую леди Франции в Украину.
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