Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон

17 июня, 2019, 17:42

Первые леди Украины и Франции встретились в Елисейском дворце

Об этом сообщает сайт президента.

Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартию, что определяет задачи и инициативы, которыми курирует первая леди.

Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, которыми она занимается. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками.

Отмечается, что первая леди Франции занимается коммуникацией с гражданским обществом в сфере образования, в частности инклюзивного, здравоохранения, защиты прав людей с особыми потребностями, культуры и культурного наследия, охраны детства, борьбы со школьным буллинг, гендерного равенства, прав женщин, защиты окружающей среды.

Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине и пригласила первую леди Франции в Украину.