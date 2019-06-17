Боевики 13 раз с начала суток нарушали режим тишины, - штаб
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Широкино, Лебединский, в районе поселка Талаковка, Пищевик и Водяное.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: 4 раза населенный пункт Южный, Новотошковское, окрестности Крымского, Попасна и Шуми.
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