Боевики 13 раз с начала суток нарушали режим тишины, - штаб

17 июня, 2019, 20:33

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Широкино, Лебединский, в районе поселка Талаковка, Пищевик и Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: 4 раза населенный пункт Южный, Новотошковское, окрестности Крымского, Попасна и Шуми.