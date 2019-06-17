Анонсированное Филаретом собрание не является Поместным Собором Киевского патриархата, - архиепископ Зоря

17 июня, 2019, 13:48

Так называемый "Собор", на который 20 июня патриарх Православной церкви Украины Филарет собирает епископов, можно назвать чем угодно, но не Поместным Собором УПЦ КП

Об этом заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил в интервью "5 каналу".

Архиепископ подчеркнул, что на Соборе 15 декабря 2018 УПЦ Киевского Патриархата как религиозное объединение прекратила свою деятельность и присоединилась к созданной Православной Церкви Украины.

"Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства мирян, были все те, которые затем приняли участие в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели, что решение было принято открыто по согласию всех. Один только проголосовал против", - рассказал Зоря.

Он добавил, что в соответствии с принятым решением, свою деятельность также прекращают уставные органы УПЦ КП.

"Священного синода Киевского Патриархата нет. Поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного Патриарха, под именем Поместного Собора на самом деле - собрание каких-то неизвестно каким образом приглашенных лиц на то, что можно назвать чем угодно, но Поместным Собором Киевского патриархата это точно не будет", - отметил Зоря.