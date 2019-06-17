Анонсированное Филаретом собрание не является Поместным Собором Киевского патриархата, - архиепископ Зоря
Об этом заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил в интервью "5 каналу".
Архиепископ подчеркнул, что на Соборе 15 декабря 2018 УПЦ Киевского Патриархата как религиозное объединение прекратила свою деятельность и присоединилась к созданной Православной Церкви Украины.
"Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства мирян, были все те, которые затем приняли участие в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели, что решение было принято открыто по согласию всех. Один только проголосовал против", - рассказал Зоря.
Он добавил, что в соответствии с принятым решением, свою деятельность также прекращают уставные органы УПЦ КП.
"Священного синода Киевского Патриархата нет. Поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного Патриарха, под именем Поместного Собора на самом деле - собрание каких-то неизвестно каким образом приглашенных лиц на то, что можно назвать чем угодно, но Поместным Собором Киевского патриархата это точно не будет", - отметил Зоря.
- Напомним, что Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе города Киева собрание под названием "Поместный собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которые открыли путь к объединению разделенных украинских православных в единую Православную церковь Украины , следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признания со стороны Вселенского патриархата.
- Почетный патриарх Филарет остался недоволен этим и решил возродить УПЦ КП, а себя совершить не почетным, а действующим патриархом.
- В ПЦУ уже заявили, что в случае проведения "Поместного собора УПЦ КП" все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.
- Впрочем Филарет рассылает приглашения на свой собор
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