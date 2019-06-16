Жену израильского премьера оштрафовали на 14 тыс. евро за блюда из дорогих ресторанов

16 июня, 2019, 20:29

Суд признал жену израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сару виновной в растрате государственных средств и оштрафовал ее на 14 тыс. евро

Об этом сообщает DW.

Сару Нетаниягу обязали уплатить штраф и компенсировать государству 55 тыс. шекелей (почти 14 тыс. евро) за заказ дорогих блюд и напитков в ресторанах.

Соответствующее решение в воскресенье, 16 июня, вынес суд в Иерусалиме, утвердив соглашение о признании вины между Сарой Нетаниягу и прокуратурой.

Сару Нетаниягу обвиняли в том, что с 2010 по 2013 год она десятки раз заказывала дорогие блюда в ресторанах, потратив на это 43 тыс. евро. Деньги на оплату еды были получены из канцелярии премьер-министра при том, что в его доме работал личный повар, чьи услуги также оплачивались из госбюджета.

В обвинительном заключении говорится, что Нетаньяху намеренно воспользовалась неосведомленностью сотрудников канцелярии, однако обвинение в мошенничестве с нее сняли.

Жена израильского премьера неоднократно заявляла о своей невиновности. Ее адвокаты отмечали, что заказ в ресторанах делали третьи лица "вопреки желанию Сары Нетаниягу", а к услугам повара прибегали только из-за официальных мероприятий, а не для личных нужд семьи Нетаньяху.

Надзорные службы еще в 2015 году сообщали о высоких затратах семьи премьер-министра. По данным СМИ, супруга премьера также кричала на уборщиков в резиденции, один из них подал иск против нее за плохое поведение.

Беньямин Нетаньяху вступился за свою жену. Он заявил, что ее критикует кто угодно, кто не получил желаемую должность или был уволен.