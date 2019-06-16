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Espreso.tvМирЗеленский о переговорах в Минске: "Мне кажется, что у нас уже есть продвижение"

Зеленский о переговорах в Минске: "Мне кажется, что у нас уже есть продвижение"

Зеленский в Мариуполе
фото: Донецька військово-цивільна ОДА
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины уже есть "продвижение" в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта с Россией на Донбассе

Об этом передает издание Новости Донбасса со ссылкой на разговор своего корреспондента с главой государства во время его посещения Мариуполя в субботу, 15 июня 2019 года.

Отвечая на вопрос о том, что означает "дорожная карта Зеленского по Минску" и будет ли она похожа на "формулу Штайнмайера", президент сказал:

"У нас есть Минские договоренности внутри которых мы уже действуем. Было у нас одно заседание 5-го числа, 19-го - второе. Надеюсь, что мы будем двигаться. Мне кажется, что у нас уже есть продвижение, но пока публично говорить о том, что мы что-то сделали... давайте что-то сделаем! Увидим результат, тогда посмотрим".

Зеленский добавил, что для него важно "окончание войны, возвращение наших территорий".

"Это наши территории и там находятся наши люди, мы все украинцы, и, конечно, мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса, наши ребята уже трудятся над этим. А сейчас мы говорили с местными, скажем так, представителями и будем срочно изучать вопрос и жилья переселенцам и военным, затем дороги Мариуполь-Запорожье", - добавил президент.

Вместе с ним вчера в Маируполь приезжала посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Напомним, что 17 июня Зеленский посетит с официальным визитом Францию, 18 июня - Германию.

19 июня состоится следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, "дорожную карта Зеленского по Минску" обнародуют не раньше 19 числа.

Справка

"Формула Штайнмайера" была предложена в конце 2015 года теперь уже бывшим министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Ее алгоритм предусматривает параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности, то есть в обмен на мир Украина должна пойти путем широких уступок в пользу российских войск и боевиков ОРДЛО.

  • Как пояснил в эфире Еспресо.TV экс-заместитель главы МИД Польши Коваль, Зеленский хочет убедить страны Европы, что его уступки в пользу России будут им выгодны.
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