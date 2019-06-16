Во Львове под колесами автомобиля погибла известная гимнастка

16 июня, 2019, 15:35

Во Львове в ДТП погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассихина - жена экс-тренера футбольного клуба "Карпаты" Бориса Рассихина

Об этом сообщил руководитель пресс-службы "Карпат" Юрий Назаркевич в facebook.

Любовь Рассихина попала под колеса автомобиля. Трагедия произошла около Привокзального рынка на улице Городецкой, когда женщина шла на железнодорожный вокзал.

"Поступила печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова - Рассихиных. Трагически погибла Любовь Рассихина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любови Рассихиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА", - написал Назаркевич.

Любовь Рассихина - жена Бориса Рассихина, который выступал за "Карпаты" еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 1970-е годы работал в тренерском штабе "Карпат", а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба.

Любовь и Борис Рассихины прожили вместе почти 60 лет.