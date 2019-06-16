Во Львове под колесами автомобиля погибла известная гимнастка
Об этом сообщил руководитель пресс-службы "Карпат" Юрий Назаркевич в facebook.
Любовь Рассихина попала под колеса автомобиля. Трагедия произошла около Привокзального рынка на улице Городецкой, когда женщина шла на железнодорожный вокзал.
"Поступила печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова - Рассихиных. Трагически погибла Любовь Рассихина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любови Рассихиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА", - написал Назаркевич.
Любовь Рассихина - жена Бориса Рассихина, который выступал за "Карпаты" еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 1970-е годы работал в тренерском штабе "Карпат", а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба.
Любовь и Борис Рассихины прожили вместе почти 60 лет.
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
Читайте также
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?