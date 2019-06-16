Власти Гонконга отложили закон о выдаче Китаю подозреваемых в преступлениях

16 июня, 2019, 13:27

Администрация Гонконга объявила, что рассмотрение проекта закона, позволяющего экстрадицию подозреваемых в континентальный Китай, отложено. Это заявление прозвучало в субботу, 15 июня 2019 года, после объявления о том, что в воскресенье, то есть сегодня, городом пройдет новая массовая манифестация

Подробности рассказывает RFI.

Протесты в Гонконге, вызванные этим законопроектом, не утихают уже несколько недель.

"Правительство решило остановить процедуру внесения законодательных поправок, - заявила на пресс-конференции руководительница администрации Гонконга Керри Лам, - а также восстановить диалог со всеми слоями общества, провести работу по разъяснению законопроекта и выслушать разные точки зрения, существующие в гражданском обществе. Я хочу подчеркнуть, что правительство, таким образом, демонстрирует свою открытость и намерено учесть все различные точки зрения общества на этот законопроект".

Она также добавила, что секретарь по вопросам безопасности направит письмо главе законодательного совета, чтобы отменить дебаты во втором чтении законопроекта. Иными словами, совет прекратит свою работу над проектом закона до тех пор, пока работа по разъяснению и изучению точек зрения не будет закончена. Администрация не намерена называть конкретную дату завершения переговоров, но пообещала отложить рассмотрение и провести консультации, "прежде чем перейти к следующему этапу".

Несмотря на это заявление, новая манифестация все равно состоится, - заявили в свою очередь ее организаторы.

Демонстранты же требуют полной отмены законопроекта, который, по их мнению, является угрозой правам человека.