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Espreso.tvМирВ РФ вблизи Пензы произошли массовые столкновения русских с цыганами: есть жертвы

В РФ вблизи Пензы произошли массовые столкновения русских с цыганами: есть жертвы


фото: infox.ru
В Пензенской области Российской Федерации в селе Чемодановка Бессоновского района произошли массовые столкновения на национальной почве между местными жителями и цыганами

В результате столкновений и драки, в которой 13 июня приняли участие около 200 человек, погиб один 33-летний этнический россиянин, еще четверо ранены. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, рассказывает NEWSru.com.

На следующий день около 1,5 тыс. жителей Чемодановки пришли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация, а затем они перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", чтобы привлечь внимание федеральных властей к тому, что происходит в деревне.

Сейчас во всем Бессоновском районе введен полицейский план "Вулкан-1". Он предусматривает предупреждение и пресечение преступлений против общественной безопасности. По плану "Вулкан-1" весь личный состав привлекается к прекращению массовых беспорядков в населенных пунктах, лагерях вынужденных переселенцев или других территориях.

Люди в Чемодановке находятся в своих домах, улицы села патрулируются сотрудниками правоохранительных органов. Десятки следователей проводят на месте следственные действия - обыски, задержания, допросы и т.д.

Как пишет "Пензенская правда", уже установлены все участники конфликта, три человека задержаны. В ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

По сообщениям из соцсетей, поводом к конфликту стала молва о якобы сексуальных домогательствах к российским девушкам подросткам, отдыхавшим на пруду. В то же время в ромский общине такую информацию отрицают и причиной бойни называют обычно "бытовой конфликт", который можно было решить мирным путем.

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