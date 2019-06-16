В Нотр-Даме состоялось первое богослужение после пожара. Священники были в касках

16 июня, 2019, 12:53

В соборе Парижской Богоматери ровно через два месяца после разрушительного пожара в субботу, 15 июня 2019 года, состоялась первая месса. Она прошла в часовне, которая не пострадала от огня

На службе присутствовали только 30 человек, среди которых священники, которые надели белые шлемы, несколько верующих и работников собора. Другие верующие могли посмотреть мессу в прямом эфире на католическом телеканале KTO, передает DW .

Мероприятие было посвящено годовщине освящения алтаря Нотр-Дама, которое ежегодно отмечается 16 июня.

"Это послание надежды и благодарности всем, кого задело то, что случилось с этим собором", - сказал после мессы епископ французской столицы Мишель Опети.

Он добавил, что проводить службу в шлеме было "странно".