В Нотр-Даме состоялось первое богослужение после пожара. Священники были в касках
16 июня, 2019, 12:53
В соборе Парижской Богоматери ровно через два месяца после разрушительного пожара в субботу, 15 июня 2019 года, состоялась первая месса. Она прошла в часовне, которая не пострадала от огня
На службе присутствовали только 30 человек, среди которых священники, которые надели белые шлемы, несколько верующих и работников собора. Другие верующие могли посмотреть мессу в прямом эфире на католическом телеканале KTO, передает DW .
Мероприятие было посвящено годовщине освящения алтаря Нотр-Дама, которое ежегодно отмечается 16 июня.
"Это послание надежды и благодарности всем, кого задело то, что случилось с этим собором", - сказал после мессы епископ французской столицы Мишель Опети.
Он добавил, что проводить службу в шлеме было "странно".
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