В Молдове задержали лидера пророссийской партии

16 июня, 2019, 15:54

В Молдове задержан лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Лидер пророссийской политической силы "Наша партия" Ренато Усатый 16 июня был задержан сотрудниками правоохранительных органов Молдовы после того, как пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы.

Как сообщили представители "Нашей партии" Усатый телефону сообщил, что был задержан и его доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел. По данным сторонников политика, такова процедура, поскольку ранее были объявлены ордера на его арест. Однако, по их словам, пока нельзя говорить о полноценном задержании, а лишь о доставке его в прокуратуру для беседы.

В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство.

Несколько лет Усатый жил в Москве. После того, как до сих пор властная и подконтрольная олигарху Владу Плахотнюку Демократическая партия 14 июня объявила о сложении властных полномочий и отставке правительства Павла Филипа, Усатый заявил, что ситуация в стране изменилась. Он решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, по его словам, были возбуждены незаконно.