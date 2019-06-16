В Кремле рассказали, когда Путин будет готов ко встрече с Зеленским
16 июня, 2019, 14:31
Владимиру Путину нужно понять подходы нового президента Украины Владимира Зеленского к основным составляющим повестки дня российско-украинских отношений, прежде чем встречаться с ним
Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей, — пояснил Песков. — До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию".
Песков добавил, что "в целом подход позитивный", и есть "ожидания сдержанного оптимизма". "Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", — сказал он.
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