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Espreso.tvМирВ Кремле рассказали, когда Путин будет готов ко встрече с Зеленским

В Кремле рассказали, когда Путин будет готов ко встрече с Зеленским

Владимиру Путину нужно понять подходы нового президента Украины Владимира Зеленского к основным составляющим повестки дня российско-украинских отношений, прежде чем встречаться с ним

Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей, — пояснил Песков. — До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию".

Песков добавил, что "в целом подход позитивный", и есть "ожидания сдержанного оптимизма". "Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", — сказал он.

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