В колонию к украинскому политзаключенному Кольченко пустили мать
Об этом сообщают "Крим.Реалии".
Мать осужденного крымского активиста Александра Кольченко Лариса в течение трех суток находилась в колонии в Копейске Челябинской области России. Об этом в Facebook сообщила племянница Кольченко Анастасия.
"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, приготовленной руками мамы. Российские СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты", в которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи с "запрещенной информацией", - написала Анастасия.
По ее словам, Александр Кольченко, "как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее об Украине и Крыме".
"Когда потеплело, стал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма!" - говорится в сообщении.
- Напомним, 13 мая Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии № 6 в российском Копейске, после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернули в отряд.
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