//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ центре Киева произошел взрыв неизвестного происхождения. Разрушены три гаража

В центре Киева произошел взрыв неизвестного происхождения. Разрушены три гаража

На улице Тургеневской, 16, что в столичном Шевченковском районе, в ночь с 15 на 16 июня 2019 года Государственной службой по чрезвычайным ситуациям зафиксирован "взрыв неизвестного происхождения". Это недалеко от Национального цирка Украины

Информация о происшествии была получена спасателями в 23:25, передает их пресс-служба.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из семи кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения, без последующего горения. В результате взрыва три гаража разрушены полностью, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Других видимых признаков разрушения конструкций дома нет ", - отмечают в ГСЧС.

Предварительно в результате взрыва травмированных и погибших нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать