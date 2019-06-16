В центре Киева произошел взрыв неизвестного происхождения. Разрушены три гаража

16 июня, 2019, 08:31

На улице Тургеневской, 16, что в столичном Шевченковском районе, в ночь с 15 на 16 июня 2019 года Государственной службой по чрезвычайным ситуациям зафиксирован "взрыв неизвестного происхождения". Это недалеко от Национального цирка Украины

Информация о происшествии была получена спасателями в 23:25, передает их пресс-служба.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из семи кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения, без последующего горения. В результате взрыва три гаража разрушены полностью, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Других видимых признаков разрушения конструкций дома нет ", - отмечают в ГСЧС.

Предварительно в результате взрыва травмированных и погибших нет.