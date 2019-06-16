Умер участник группы "Машина времени"

16 июня, 2019, 16:32

На 55-м году жизни скончался барабанщик российской группы "Машина времени" Сергей Остроумов

Об этом сообщил лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в facebook.

Причины смерти не сообщаются. В комментариях к записи указывается, что у Остроумова случился инсульт.

Остроумов родился в 1965 году в Альметьевске, закончил Уфимское училище искусств. В 1990-х годах жил в Нидерландах, по возвращении в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга.

Он постоянно работал с коллективом "Оркестр креольского танго", созданным Макаревичем в 2001 году.

С 2004 года Остроумов был постоянным сессионным барабанщиком "Машины времени".