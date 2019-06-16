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Espreso.tvМирУ берегов Латвии заметили российский корабль

У берегов Латвии заметили российский корабль


фото: ukrinform.ua
У берегов Латвии зафиксировали российский фрегат "Адмирал Касатонов"

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы страны Латвии в twitter.

"Российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 был замечен сегодня в эксклюзивной экономической зоне страны, за 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии", - говорится в сообщении.

В последние годы российские самолеты и военные корабли регулярно приближаются к границам Латвии.

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