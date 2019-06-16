У берегов Латвии заметили российский корабль

16 июня, 2019, 18:19

У берегов Латвии зафиксировали российский фрегат "Адмирал Касатонов"

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы страны Латвии в twitter.

"Российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 был замечен сегодня в эксклюзивной экономической зоне страны, за 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии", - говорится в сообщении.

В последние годы российские самолеты и военные корабли регулярно приближаются к границам Латвии.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 jj no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. - NBS (@Latvijas_armija) 16 июня 2019