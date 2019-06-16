Стало известно, сколько гражданских погибло от мин за 5 лет войны на Донбассе

16 июня, 2019, 12:34

В течение пяти лет войны с Россией на Донбассе от подрыва на минах погибло 977 гражданских, еще 1528 получили ранения

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает пресс-служба его ведомства.

"Учитывая такую ситуацию, первоочередной и неотложной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях", - отмечают в министерстве.

На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн грн и распорядителем этих средств является МВОТ.

В рамках этого финансирования будут проведены обучения и взрослых - работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в общинах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, которые будут внедрять широкий комплекс мер по противоминной деятельности.

Предварительно отобрано 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Волноваха, Камышеватая

Еще одним важным вопросом является оказание помощи пострадавшим от взрывов мин и взрывоопасных предметов (ВОП). К сожалению, сегодня на государственном уровне единой целевой программы помощи жертвам от мин и ВНП нет. Поэтому, МинВОТ при поддержке правительства Швейцарии начинает реализацию проекта "Помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны".

Проектом предусматривается оказание поддержки пострадавшим лицам в денежной форме, которая может направляться на:

- приобретение необходимых лекарств

- оплату услуг по медицинской, физической и психологической реабилитации,

- профессиональную переквалификацию

- других мероприятий, направленных на восстановление и компенсацию нарушенных или утраченных функций организма.