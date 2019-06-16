Сборная Украины по футболу выиграла Евро-2019 среди дефлимпийцев
16 июня, 2019, 15:16
Сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы-2019 среди спортсменов с нарушением слуха
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Украинские футболисты завоевали золотые медали на континентальном первенстве, которое завершилось в греческом Ираклионе.
В турнире приняли участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Украинцы стали первыми в своем квартете, поочередно одолев Англию (3:1), Францию (2:0) и Швецию (2:0).
В плей-офф "сине-желтые" прошли Россию (2:1) и Ирландию (1:0), а в финальном поединке победили Германию (2:0). Бронзовыми призерами соревнований стали хозяева - греки.
Дефлимпийская сборная Украины впервые победила на чемпионате Европы.
- Напомним, 15 июня сборная Украины победила Южную Корею в финале молодежного чемпионата мира по футболу U-20 и получила золотые медали.
- 15 июня сборную Украины с золотом чемпионата мира поздравил президент Владимир Зеленский.
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