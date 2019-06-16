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Espreso.tvСпортСборная Украины по футболу выиграла Евро-2019 среди дефлимпийцев

Сборная Украины по футболу выиграла Евро-2019 среди дефлимпийцев


фото: ffu.ua
Сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы-2019 среди спортсменов с нарушением слуха

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Украинские футболисты завоевали золотые медали на континентальном первенстве, которое завершилось в греческом Ираклионе.

В турнире приняли участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Украинцы стали первыми в своем квартете, поочередно одолев Англию (3:1), Францию (2:0) и Швецию (2:0).

В плей-офф "сине-желтые" прошли Россию (2:1) и Ирландию (1:0), а в финальном поединке победили Германию (2:0). Бронзовыми призерами соревнований стали хозяева - греки.

Дефлимпийская сборная Украины впервые победила на чемпионате Европы.

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