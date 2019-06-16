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Espreso.tvСпорт"Твой папа сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира"

"Твой папа сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира"


фото: REUTERS
Футболист сборной Украины Алексей Хахлев обратился к сыну погибшего героя войны с Россией Павла Дрышлюка - Кириллу Дрышлюку, который стал чемпионом мира U-20

Об этом Алексей Хахлев написал в Instagram.

"Твой папа - герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат", - написал Хахлев.

Отец футболиста молодежной сборной Кирилла Дрышлюка - Павел Дрышлюк пять лет назад погиб при выполнении боевого задания на Донбассе. На самолете-фоторазведчике АН-30Б он был сбит террористами над Славянском Донецкой области. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения.

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