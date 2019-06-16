"Твой папа сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира"
16 июня, 2019, 16:18
Футболист сборной Украины Алексей Хахлев обратился к сыну погибшего героя войны с Россией Павла Дрышлюка - Кириллу Дрышлюку, который стал чемпионом мира U-20
Об этом Алексей Хахлев написал в Instagram.
"Твой папа - герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат", - написал Хахлев.
Отец футболиста молодежной сборной Кирилла Дрышлюка - Павел Дрышлюк пять лет назад погиб при выполнении боевого задания на Донбассе. На самолете-фоторазведчике АН-30Б он был сбит террористами над Славянском Донецкой области. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения.
- Напомним, в составе молодежной сборной Украины финалистом чемпионата мира по футболу U-20 стал Кирилл Дрышлюк - сын погибшего героя войны с Россией - Павла Дрышлюка.
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