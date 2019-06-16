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Espreso.tvОбществоПри въезде на материковую Украину крымчан будут спрашивать о цели поездки, - МинТОТ

При въезде на материковую Украину крымчан будут спрашивать о цели поездки, - МинТОТ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решили провести мониторинг целей поездок жителей захваченных Россией Крыма на материковую Украину

Об этом сообщил первый заместитель главы МинТОТ Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, сообщает Радио Свобода.

По словам чиновника, мониторинг в форме анонимного анкетирования будут проводить на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом "в ближайшее время".

"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается за решением проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам", - рассказал Куркчи.

По информации министерства, подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.

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