При въезде на материковую Украину крымчан будут спрашивать о цели поездки, - МинТОТ
Об этом сообщил первый заместитель главы МинТОТ Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, сообщает Радио Свобода.
По словам чиновника, мониторинг в форме анонимного анкетирования будут проводить на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом "в ближайшее время".
"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается за решением проблем документирования, другая - за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам", - рассказал Куркчи.
По информации министерства, подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.
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