Порошенко на Via Carpatia: Меня спрашивают, когда закончится война? Когда освободим украинскую землю
Порошенко подчеркнул: война закончится, когда будет освобождена территорию от войск агрессора.
"Но при этом, мы должны продемонстрировать: Украина живет и движется в сторону ЕС. Наше общее единение позволит гарантировать, что Украина никогда не вернется в Российскую Империю. И я хочу поблагодарить каждого за эти пять лет единения, развития и создания фундамента Украины. Мы создали независимую Православную церковь Украины. Благодаря усилиям Николая Княжицкого и других народных депутатов приняли закон о языке. Мы видим восстановление наших культурных традиций", - сказал пятый президент.
Порошенко уверен, что и в дальнейшем будет продолжено движение Украины в ЕС и НАТО.
"Есть все основания для того, чтобы двигать нашу страну вперед. Спасибо каждому за это вклад, который мы сделали для развития нашего государства. Следовательно, общей командой движемся вперед", - сказал он.
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