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Espreso.tvОбществоПорошенко на Via Carpatia: Меня спрашивают, когда закончится война? Когда освободим украинскую землю

Порошенко на Via Carpatia: Меня спрашивают, когда закончится война? Когда освободим украинскую землю


фото: facebook.com/petroporoshenko
Об этом сказал пятый президент Украины Петр Порошенко во время фестиваля "Полонинское лето", который проводится в рамках Форума Via Carpatia на Прикарпатье, в воскресенье, 16 июня 2019 года

Порошенко подчеркнул: война закончится, когда будет освобождена территорию от войск агрессора.

"Но при этом, мы должны продемонстрировать: Украина живет и движется в сторону ЕС. Наше общее единение позволит гарантировать, что Украина никогда не вернется в Российскую Империю. И я хочу поблагодарить каждого за эти пять лет единения, развития и создания фундамента Украины. Мы создали независимую Православную церковь Украины. Благодаря усилиям Николая Княжицкого и других народных депутатов приняли закон о языке. Мы видим восстановление наших культурных традиций", - сказал пятый президент.

Порошенко уверен, что и в дальнейшем будет продолжено движение Украины в ЕС и НАТО.

"Есть все основания для того, чтобы двигать нашу страну вперед. Спасибо каждому за это вклад, который мы сделали для развития нашего государства. Следовательно, общей командой движемся вперед", - сказал он.

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