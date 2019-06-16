Порошенко на Via Carpatia: Меня спрашивают, когда закончится война? Когда освободим украинскую землю

16 июня, 2019, 14:42

Порошенко подчеркнул: война закончится, когда будет освобождена территорию от войск агрессора.

"Но при этом, мы должны продемонстрировать: Украина живет и движется в сторону ЕС. Наше общее единение позволит гарантировать, что Украина никогда не вернется в Российскую Империю. И я хочу поблагодарить каждого за эти пять лет единения, развития и создания фундамента Украины. Мы создали независимую Православную церковь Украины. Благодаря усилиям Николая Княжицкого и других народных депутатов приняли закон о языке. Мы видим восстановление наших культурных традиций", - сказал пятый президент.

Порошенко уверен, что и в дальнейшем будет продолжено движение Украины в ЕС и НАТО.

"Есть все основания для того, чтобы двигать нашу страну вперед. Спасибо каждому за это вклад, который мы сделали для развития нашего государства. Следовательно, общей командой движемся вперед", - сказал он.