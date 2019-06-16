Патриархия Грузии призвала не допустить гей-прайд в Тбилиси. Во время столкновений между сторонниками и противниками ЛГБТ задержаны 28 человек

16 июня, 2019, 08:50

Патриархия Грузии опубликовала заявление, в котором призвала руководство страны не допустить проведения ежегодной встречи ЛГБТ-сообщества

После того как об этом стало известно, в пятницу, 14 июня 2019 года, представители "Прайд Тбилиси" анонсировали акцию протеста перед правительственной администрацией, передает Первый канал телевидения Грузии.

Когда участники акции начали собираться перед зданием правительства, там их встретили предприниматель Леван Васадзе, защитник традиционных ценностей, актер Гурам Палавандишвили и представители духовенства. По словам организаторов контракции, их целью было показать, что они не позволят "Прайд Тбилиси".

Ситуация на двух параллельных митингах несколько раз обострялась. Полиция задержала 28 человек.

"Сотрудники правоохранительных органов и полиции в административном порядке за совершение сопротивления полиции и мелкое хулиганство задержали 28 человек, которые пытались прорвать полицейский кордон и бросанием яиц проявляли агрессию по отношению к участникам мирной акции, их сторонникам и журналистам. 7 из задержанных полицией остаются в изоляторе временного задержания, а 21 человек был выпущен под подписку поздно ночью", - говорится в сообщении грузинского МВД.

Министерство заявляет, что борьба с преступлениями, совершенными по дискриминационным мотивам, и их эффективное расследование является одним из приоритетов МВД.

"Насилие и угроза насилием по данному мотиву неприемлемы. Министерство реагировало и будет реагировать соответствующим образом на каждый подобный факт. Каждый факт правонарушения будет немедленно пресекаться", - отметили полицейские.