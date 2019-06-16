Открытие фестиваля "Полонинское лето". ПРЯМОЙ ЭФИР
16 июня, 2019, 09:20
Традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето", приселок Запидок, с. Верхний Ясенив
Традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето", приселок Запидок, с. Верхний Ясенив.
20:00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Святая коляда" в исполнении академического оркестра INSO-Львов, композитор Иван Небесный, пгт Верховина, стадион Черемош.
21:00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Бог предвечный" в исполнении академического оркестра INSO-Львов, композитор Мирослав Скорик, пгт Верховина, стадион Черемош.
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