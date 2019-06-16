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Espreso.tvОбществоОткрытие фестиваля "Полонинское лето". ПРЯМОЙ ЭФИР

Открытие фестиваля "Полонинское лето". ПРЯМОЙ ЭФИР

Традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето", приселок Запидок, с. Верхний Ясенив

Традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето", приселок Запидок, с. Верхний Ясенив.

20:00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Святая коляда" в исполнении академического оркестра INSO-Львов, композитор Иван Небесный, пгт Верховина, стадион Черемош.

21:00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Бог предвечный" в исполнении академического оркестра INSO-Львов, композитор Мирослав Скорик, пгт Верховина, стадион Черемош.

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