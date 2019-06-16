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Espreso.tvОбществоНацполиция назвала предварительную причину взрыва в гаражах на Тургеневской в Киеве

Нацполиция назвала предварительную причину взрыва в гаражах на Тургеневской в Киеве

Следователи Национальной полиции провели осмотр места ночного взрыва на улице Тургеневской, что в городе Киеве, и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. Сейчас полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва

Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

  • Как уже сообщалось, на улице Тургеневской, 16 в столичном Шевченковском районе, в ночь с 15 на 16 июня 2019 Государственной службой по чрезвычайным ситуациям зафиксирован "взрыв неизвестного происхождения" .
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