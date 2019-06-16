Нацполиция назвала предварительную причину взрыва в гаражах на Тургеневской в Киеве

16 июня, 2019, 13:59

Следователи Национальной полиции провели осмотр места ночного взрыва на улице Тургеневской, что в городе Киеве, и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. Сейчас полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва

Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.