На Николаевщине вспыхнул масштабный пожар на свалке
16 июня, 2019, 19:56
В Николаевской области произошел пожар на полигоне твердых отходов в селе Весеннее
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили сообщение о пожаре во второй половине дня 16 июня.
"По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пожар в 17:00 локализовали, сейчас идет проливка тлеющих очагов. От ГСЧС работает 11 человек личного состава, 3 единицы техники, от коммунального предприятия "Николаевкоммунтранс" - 2 бульдозера, которые засыпают мусор слоем почвы ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 мая в Вознесенском районе на Николаевщине также произошел пожар на полигоне твердых отходов.
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