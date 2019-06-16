На Николаевщине вспыхнул масштабный пожар на свалке

16 июня, 2019, 19:56

В Николаевской области произошел пожар на полигоне твердых отходов в селе Весеннее

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о пожаре во второй половине дня 16 июня.

"По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пожар в 17:00 локализовали, сейчас идет проливка тлеющих очагов. От ГСЧС работает 11 человек личного состава, 3 единицы техники, от коммунального предприятия "Николаевкоммунтранс" - 2 бульдозера, которые засыпают мусор слоем почвы ", - говорится в сообщении.