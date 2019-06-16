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Espreso.tvОбществоМеждународный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019 Программа третьего дня

Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019 Программа третьего дня

Второй международный форум Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" - фестиваль искусства и научно-практическая конференция "Круг Винценза". 14-16 июня 2019 года, пгт Верховина на Ивано-Франковщине

16 июня 2019 - ДЕНЬ МУЗЫКИ

Традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето", участок "Запидок", с. Верхний Ясенево.

20.00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Святая коляда" в исполнении академического оркестра "INSO-Львов", композитор Иван Небесный, пгт Верховина, стадион "Черемош".

21.00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Бог предвечный" в исполнении академического оркестра "INSO-Львов", композитор Мирослав Скорик, пгт Верховина, стадион "Черемош".

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