Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019 Программа третьего дня
16 июня, 2019, 08:40
Второй международный форум Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" - фестиваль искусства и научно-практическая конференция "Круг Винценза". 14-16 июня 2019 года, пгт Верховина на Ивано-Франковщине
16 июня 2019 - ДЕНЬ МУЗЫКИ
Традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето", участок "Запидок", с. Верхний Ясенево.
20.00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Святая коляда" в исполнении академического оркестра "INSO-Львов", композитор Иван Небесный, пгт Верховина, стадион "Черемош".
21.00 - концерт-премьера симфонической сюиты "Бог предвечный" в исполнении академического оркестра "INSO-Львов", композитор Мирослав Скорик, пгт Верховина, стадион "Черемош".
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