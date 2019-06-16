//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМадуро заплатил России за военную поддержку $209 млн, - Болтон

Мадуро заплатил России за военную поддержку $209 млн, - Болтон


фото: DW
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил оборонный контракт с Россией на $209 млн

Об этом Джон Болтон сообщил в twitter.

"В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку", - написал Болтон.

Он подчеркнул, что Мадуро очень неэффективно распоряжался ресурсами страны, и сами венесуэльцы хотят настоящей демократии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать