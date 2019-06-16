Мадуро заплатил России за военную поддержку $209 млн, - Болтон
16 июня, 2019, 22:51
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил оборонный контракт с Россией на $209 млн
Об этом Джон Болтон сообщил в twitter.
"В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку", - написал Болтон.
Он подчеркнул, что Мадуро очень неэффективно распоряжался ресурсами страны, и сами венесуэльцы хотят настоящей демократии.
Maduro has grossly mismanaged Venezuela's resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $ 209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.- John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019
- 6 мая сообщалось, что Россия может нарастить военное присутствие в Венесуэле .
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