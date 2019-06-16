Кубинский боксер эффектно забрал пояс Усика. Видео нокаута

16 июня, 2019, 20:10

Кубинец Юниер Дортикос нокаутировал британца Эндрю Табити и завоевал титул чемпиона мира IBF в тяжелом весе, который ранее принадлежалукраинцу Александру Усику

Об этом сообщает "Трибуна".

В Риге (Латвия) в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии кубинец Юниер Дортикос нокаутировал британца Эндрю Табити и стал новым чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Бой завершился после мощного удара с правой от Дортикоса в конце десятого раунда.