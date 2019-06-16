Кубинский боксер эффектно забрал пояс Усика. Видео нокаута
16 июня, 2019, 20:10
Кубинец Юниер Дортикос нокаутировал британца Эндрю Табити и завоевал титул чемпиона мира IBF в тяжелом весе, который ранее принадлежалукраинцу Александру Усику
Об этом сообщает "Трибуна".
В Риге (Латвия) в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии кубинец Юниер Дортикос нокаутировал британца Эндрю Табити и стал новым чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).
Бой завершился после мощного удара с правой от Дортикоса в конце десятого раунда.
- Напомним, другой бой за отобранный у Александра Усика титул WBO между поляком Кшиштофом Гловацки и латвийцем Майрисом Бриедисом закончился громким скандалом из-за предвзятого судейства.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-