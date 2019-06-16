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Espreso.tvСпортКоманда Зозули не смогла пробиться в высший дивизион в Испании

Команда Зозули не смогла пробиться в высший дивизион в Испании


фото: La Liga
"Альбасете", за который играет украинский форвард Роман Зозуля, в ответном матче плей-офф победил "Мальорку", но не смог пробиться в сильнейшего дивизиона в Испании

Об этом сообщает "Трибуна".

Роман Зозуля провел весь второй полуфинальный матч плей-офф с "Мальоркой" за место в Ла Лиге сезона 2019/20.

"Альбасете" победил со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для выхода в Ла Лигу, ведь в первой встрече команда Зозули потерпела поражение 0:2.

Для 29-летнего украинца это был 37-й матч в сезоне за испанский клуб. В этих встречах он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Зозули с "Альбасете" заканчивается 30 июня 2019 года, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении в случае выхода в Ла Лигу.

  • 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо".
  • 6 июня украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля поделился мнением, почему Андрей Шевченко не вызывает его в сборную Украины.
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