Команда Зозули не смогла пробиться в высший дивизион в Испании

16 июня, 2019, 22:35

"Альбасете", за который играет украинский форвард Роман Зозуля, в ответном матче плей-офф победил "Мальорку", но не смог пробиться в сильнейшего дивизиона в Испании

Об этом сообщает "Трибуна".

Роман Зозуля провел весь второй полуфинальный матч плей-офф с "Мальоркой" за место в Ла Лиге сезона 2019/20.

"Альбасете" победил со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для выхода в Ла Лигу, ведь в первой встрече команда Зозули потерпела поражение 0:2.

Для 29-летнего украинца это был 37-й матч в сезоне за испанский клуб. В этих встречах он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Зозули с "Альбасете" заканчивается 30 июня 2019 года, но в соглашении есть пункт об автоматическом продлении в случае выхода в Ла Лигу.