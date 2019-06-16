Филарет рассылает приглашения на свой собор, - СМИ

16 июня, 2019, 08:22

В распоряжении журналистов появилось одно из приглашений, которые почетный патриарх украинского православия Филарет рассылает епископам ПЦУ

Об этом передает Церквариум.

Документ подписан им как "патриархом Киевским и всея Руси-Украины", а не как почетным патриархом.

"На свой "Поместный собор" Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет, пугает лишить прихода", - отмечает издание.