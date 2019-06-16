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Espreso.tvОбществоФиларет рассылает приглашения на свой собор, - СМИ

Филарет рассылает приглашения на свой собор, - СМИ

В распоряжении журналистов появилось одно из приглашений, которые почетный патриарх украинского православия Филарет рассылает епископам ПЦУ

Об этом передает Церквариум.

Документ подписан им как "патриархом Киевским и всея Руси-Украины", а не как почетным патриархом.

"На свой "Поместный собор" Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет, пугает лишить прихода", - отмечает издание.

  • Напомним, что Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе города Киева собрание под названием "Поместный собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которые открыли путь к объединению разделенных украинских православных в единую Православную церковь Украины , следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признание со стороны Вселенского патриархата.
  • Почетный патриарх Филарет остался недоволен этим и решил возродить УПЦ КП, а себя сделать не почетным, а действующим патриархом.
  • В ПЦУ уже заявили, что в случае проведения "Поместного собора УПЦ КП" все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.
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