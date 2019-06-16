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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: в ссылке в Мордовии скончался известный борец с ГУЛАГом Михаил Сорока

Этот день в истории: в ссылке в Мордовии скончался известный борец с ГУЛАГом Михаил Сорока

Последнее прижизненное фото. Из личного дела. 70-ые гг.
16 июня 1971 года в Озерном (Мордовия, РСФСР) в лагере №17-а в результате второго инфаркта умер член Краевого провода ОУН Михаил Сорока

Об этом напоминает образовательный проект Ukrainian Military Honour.

Произошло это во время его прогулки с Михаилом Горынем.

Сорока был организатором борьбы узников ГУЛАГа за свои права.

"В 1947 году в Воркуте он создал подпольную организацию "ОУН-Север" (другое название "Заполярный провод ОУН"), которая боролась за выживание и права заключенных. Во всех лагерях, куда его переводили, Сорока собирал вокруг себя узников и противостоял произволу администрации и уголовников", - говорится в сообщении.

Его похоронили на кладбище в мордовском селе Барашево под №К-8.

Только 28 сентября 1991 года прах Михаила Сороки и его жены Екатерины Зарицкой был перезахоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

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