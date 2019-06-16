Дневники Via Carpatia: день третий
16 июня, 2019, 21:47
В прикарпатской Верховине проходит Форум Via Carpatia
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня гости мероприятия смогли присоединиться к традиционному гуцульскому празднику - Полонинскому лету. Подробности - в сюжете телеканала Еспресо.
- Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в Прикарпатья Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценца". В ней принимают участие украинские и европейские политики, чиновники, интеллектуалы и общественные деятели. Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.
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