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Espreso.tvОбществоДневники Via Carpatia: день третий

Дневники Via Carpatia: день третий

В прикарпатской Верховине проходит Форум Via Carpatia

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня гости мероприятия смогли присоединиться к традиционному гуцульскому празднику - Полонинскому лету. Подробности - в сюжете телеканала Еспресо.

  • Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в Прикарпатья Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценца". В ней принимают участие украинские и европейские политики, чиновники, интеллектуалы и общественные деятели. Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.

 

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