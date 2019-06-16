Чтоб не осталось "имперского соблазна". От российской оппозиции требуют признать правительство Татарстана в изгнании

16 июня, 2019, 22:18

Оппозиционное правительство татар Поволжья в изгнании раскритиковало VII Форум Свободной России, который прошел 8-9 июня в Литве, за игнорирование направленного им обращение с призывом поддержать их борьбу за государственную независимость

При этом мнения организаторов Форума относительно подходов к решению будущего статуса Татарстана после свержения режима Путина разделились, сообщает Idel Ural.

В частности, член постоянного комитета Форума, руководитель Российского европейского движения Даниил Константинов не считает Форум правомочным признавать или не признавать независимость регионов.

При этом сам Константинов против дезинтеграции России в независимые государства.

"Лично я - сторонник сохранения и развития федеративного устройства России. Мне бы хотелось, чтобы Россия сохранилась, но при этом и национальные республики, и другие регионы, чей статус нужно повысить, должны получить максимум полномочий на местах и обеспечение свободное развитие всех этносов", - отметил он.

При этом бывший секретарь Союза журналистов России, председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", постоянный участник Форума Игорь Яковенко считает, что народ Татарстана сам должен определять свою судьбу.

"На мой взгляд идеальным вариантом все-таки будет превращение Российской империи в целый ряд самостоятельных независимых государств. Почему? Мне кажется, что распад Российской империи неизбежен, и это будет положительным явлением. Ведь он начался в 1917 году, продолжился в 1991 году, он должен продолжаться. Потому что сохранение Российского государства в нынешних границах неизбежно приводит к реставрации имперского синдрома. Даже если на месте Российской империи возникнет, скажем, "Прекрасная Россия будущего" Алексея Навального, останется огромный имперский соблазн. Сами размеры этой территории вызывают имперский синдром, желание воссоздать империю в прежних границах. А такое государство в силу очень важной гетерогенности различных его частей не может существовать без насилия", - пояснил он свою точку зрения.

Справка

Состав правительство Татарстана в изгнании был утвержден на съезде Милли Меджлиса, который под председательством Фаузия Байрамовой состоялся в 2008 году в Набережных Челнах.

Возглавил это правительство известный ученый-химик Вил Мирзоянов (США). Ему помогают братья Рафис Кашапов (Великобритания) и Нафис Кашапов (Польша), Роза Курбан (Турция) и другие.

Месяц назад Мирзоянов разместил на своей странице официальное обращение к руководителям ведущих государств мира с просьбой защитить поволжских татар от ассимиляции со стороны России.

Данное обращение поддержала Верховная Рада Украины.